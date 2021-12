Obbligo di super green pass al lavoro, c'è la data. E la nuova quarantena scatta subito

30 dicembre 2021 a

Si corre sulla "nuova" quarantena. Secondo l'orientamento del governo infatti le regole varate dal Cdm dovrebbero entrare in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Già dal 31 dicembre, quindi, dovrebbero valere le norme che escludono l'isolamento per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona positiva al Covid, se asintomatici. Non solo, avrà effetto immediato anche la riduzione di capienza di stadi (50 per cento) e palazzetti (30).

Per quanto riguarda l'estensione del super green pass la data da segnare sul calendario è quella del 10 gennaio e si attende una circolare dal Dipartimento di prevenzione del ministero della Salute. Il certificato verde rafforzato solo per vaccinati e guariti servirà per usufruire di treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, alberghi, fiere, impianti di sci.

Le nuove norme saranno seguite da altre a inizio 2022. La data cerchiata in rosso è quella di mercoledì 5 gennaio, quando potrebbe essere deciso l'obbligo di super green pass per tutti i lavoratori. "Rinviamo il provvedimento. Ma lo approviamo nella prossima riunione del Consiglio dei ministri" sono le parole di Mario Draghi secondo un retroscena di Repubblica.

Cambiano le regole anche a livello locale. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato una nuova ordinanza sull’uso del test antigenico rapido e di quello molecolare, e sull’ingresso nelle strutture sanitarie. "Considerato il costante aumento della incidenza di nuove infezioni - spiega Zingaretti - abbiamo voluto recepire immediatamente le normative appena decise dal Governo, sottolineando alcuni punti essenziali. Primo fra questi il test antigenico rapido, se positivo, non deve essere confermato dal test molecolare che viene effettuato solo su richiesta del medico in base alla valutazione dei sintomi. L’accesso alle strutture sanitarie, dagli ospedali alle case di cura, è consentito solo con le due dosi di vaccino e la dose booster, dunque con il Super Green Pass. Per quanto riguarda la

quarantena restano vigenti le norme attuali, in attesa che quanto stabilito ieri sera dal Governo diventi legge".

