Vaffa al vaccino, la diretta di Diana Del Bufalo scatena il panico sui social

Lo sfogo sui social dell'attrice romana Diana Del Bufalo contro i vaccini anti-Covid scatena una bufera. La 31enne su Istagram ha ammesso di essere una no-vax per parere medico e istinto personale, e si è scagliata contro il "vaccino non funziona, è un po' deludente, vaffa***lo al vaccino", "venduto dicendo che se chi si fosse vaccinato avrebbe potuto fare tutto ma non è così". In un video in diretta su Instagram ha detto di non vedere nessuno e fare molti tamponi perché "non mi posso permettere di prendere il Covid, a breve devo fare l prove di un musical". Ma la frase che ha fatto scatenare la rabbia degli utenti che la stavano seguendo è quella che la Del Bufalo non si è vaccinata "per fare esperienza".

"Non mi vaccino perché mi è stato sconsigliato e mi fido del mio istinto“ ha detto l'attrice alla quale ha risposto in diretta il giornalista Rai Domenico Marocchi: “Diana del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e 'vuol fare esperienza”' Dove, in terapia intensiva? Pessima”. Si è scatenato così un botta e risposta a più riprese con i tanti utenti che le chiedevano conto delle sue parole.

In una story successiva Diana Del Bufalo ha lamentato problemi di salute che la esenterebbero dal vaccino anti.Covid e si è scagliata contro la stampa: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata... ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo”.

A tuonare sui social contro ll'attrice è Selvaggia Lucarelli che parla di "vittimismo e cattiva informazione, questo sì che è un mix potenzialmente letale, altro che vaccini. Le patologie per cui scatta l’esenzione dal vaccino sono pochissime. Vaccinano (tra gli altri) anche i cardiopatici e i malati oncologici, anzi, li vaccinano pure per primi perché sono pazienti fragili. Stai attenta a non divulgare sciocchezze pericolose, cara Diana DELLE BUFALE. E se le divulghi poi non dare la colpa ai giornalisti cattivi, abitudine tipica dei no vax per giunta, grazie".

Ahahah la stanno massacrando per questo video, in Italia non esiste più libertà d'opinione, devono essere tutti omologati. #DianaDelBufalo ❤️ pic.twitter.com/njROnXES9U — Roberto (@orahounbelnick) December 30, 2021

