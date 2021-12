Matteo Bassetti scatenato: la gente continua a morire per colpa dei cattivi maestri

15 dicembre 2021 a

«Sui vaccini non si può avere un atteggiamento ideologico, ma oggettivo. I dati sui benefici sono evidenti». Così l’infettivologo Matteo Bassetti ospite a Tagadà su La7. «Per colpa dei "cattivi maestri" - giornalisti, politici, attori cantanti, filosofi - che salgono sul palco, strumentalmente, c’è gente che muore». È evidente «che per parlare di alcuni argomenti ci vuole competenza medica». E ribadisce: la «comunità scientifica non è spaccata».

Per quanto riguarda le tavolate di Natale, «i vaccini sono in grado di ridurre i contagi - afferma Bassetti - e le forme gravi della malattia. Con la terza dose fatta mi sento di rassicurare che i tamponi sono superflui».

Quanto alla campagna di vaccinazione dei bambini, «sulla salute pubblica si devono occupare gli esperti», prosegue. «Non facciamo diventare i vaccini ai bambini una battaglia politica. I pediatri si sono espressi: sono sicuri».

L'infettivologo attacca poi il governo sulla questione degli arrivi dall'estero. «Il controllo degli arrivi dei turisti? Avremmo dovuto farlo prima. Non possiamo pensare di controllare chi prende l'aereo dal Sudafrica e magari non controllare chi arriva per le vacanze di Natale dalla Romania».

