Charlene di Monaco "sfigurata dal bisturi", spunta la tesi della grande menzogna: fuga a Dubai

Charlene di Monaco, spunta la tesi della grande menzogna: la principessa, sposata con Alberto II, non avrebbe i gravi problemi di salute per l'infezione a naso, gola e orecchie che l'avrebbe costretta a diversi interventi chirurgici. Sarebbe tutta una montatura per coprire il disastro causato da un'operazione di chirurgia plastica avvenuto a Dubai. La fuga in Sudafrica, i mesi trascorsi lontano dal marito e dai due figli: tutto per coprire l'errore del bisturi?

A lanciare un'accusa pesante come la Rocca di Monte Carlo è una testata spagnola, Lecturas. La rivista iberica ha ospitato l'intervento di una giornalista esperta di reali, Pilar Eyre, che ha dichiarato che Charlène Wittstock, questo il cognome da nubile dell'ex campionessa di nuoto sudafricana, sarebbe rimasta “sfigurata durante un intervento di chirurgia estetica a Dubai”. Per questo non si mostrerebbe in pubblico senza mascherina. La principessa tornata in Europa sarebbe ricoverata, secondo quanto comunicato, in una clinica svizzera, ufficialmente per riprendersi dagli interventi alla testa. Dal Principato di Monaco non è arrivata nessuna conferma né smentita della tesi della giornalista spagnola, ma è probabile che la tesi verrà rispedita al mittente.

"La presunta malattia di Charlene di Monaco non è tale", scrive la giornalista nel suo blog illustrando l'"altra ragione" che sarebbe dietro la "scomparsa" della principessa in una vicenda, tra gossip e dolorose vicende personali e familiari, che tiene col fiato sospeso lettori di mezzo mondo. Il principe Alberto ha respinto le tesi più varie, quelle che volevano la moglie vittima di un male incurabile e di una insanabile crisi di coppia , che sarebbe a un passo dal divorzio, per l'influsso negativo sulla psiche di Charlene delle pressioni che il piccolo e claustrofobico ambiente di Monte Carlo avrebbe prodotto su di lei.

