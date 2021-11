L'incubo di Charlene di Monaco, parla il principe Alberto. Di nuovo ricoverata: "Ha bisogno di aiuto"

Festa nazionale senza di lei, i suoi bambini hanno mostrato cartelli affettuosi

Ancora problemi a Palazzo Grimaldi. Le condizioni della principessa Charlene continuano a preoccupare, dopo il lungo viaggio in Sudafrica e il rientro a Montecarlo, ora si trova ricoverata in una clinica per problemi di salute. A riferirlo è il consorte, il principe Alberto di Monaco, che attraverso i microfoni di “People”, ha specificato che la permanenza della moglie nella struttura non sarà affatto breve.

Attualmente la principessa si troverebbe in un centro di riabilitazione fuori Monaco in quanto al momento è “esausta, fisicamente e mentalmente, e non è in grado di occuparsi di doveri reali o familiari. Non ha dormito bene né mangiato bene per giorni, perciò ha perso molto peso. Ciò l’ha resa vulnerabile ad altri malesseri”, ha fatto sapere il principe. Secondo il 63enne la moglie sarà ricoverata ancora per diverse settimane “come minimo”.

Se con il ritorno a palazzo, l’incubo dei mesi sudafricani sembrava solo un brutto ricordo, sono bastate poche ore ad Alberto di Monaco per constatare lo stato psico-fisico della moglie “è diventato abbastanza evidente che non stesse bene”, ha dichiarato. Il monegasco ha spiegato che il ricovero nella struttura riabilitativa è stata una decisione di Charlene stessa: “Era molto calma e comprensiva. Ha capito da sola che aveva bisogno di aiuto. Non si può costringere nessuno a capire di aver bisogno di trattamenti medici. Bisogna accettarlo da soli”.

Il principe ha poi voluto smentire le malelingue sulla presunta crisi coniugale: “Probabilmente sarò costretto a specificarlo più volte, ma tutto ciò non ha niente a che fare con la nostra relazione. Voglio che sia chiaro. I problemi non riguardano la nostra relazione; non la relazione tra marito e moglie. Si tratta di qualcosa di natura diversa”.

Un’assenza, quella della principessa, che si conta anche per la festa nazionale monegasca di venerdì 19 novembre. Il Palazzo aveva annunciato ieri che Charlene non avrebbe partecipato alla celebrazione a causa di “un profondo stato di affaticamento generale”. Oggi sul balcone del palazzo di Monaco, però, i suoi bambini le hanno voluto mandare un messaggio affettuoso. “We love you, mommy” c’era scritto su un grande cartello bianco mostrato dal principe ereditario Jacques. “Mamma, ci manchi”, aggiungeva un secondo messaggio portato da Gabriella. I due bambini erano assieme al principe Alberto, per assistere alla tradizionale sfilata della festa nazionale, seguita da numerosi abitanti del principato.

