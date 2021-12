Charlene di Monaco, lo sfogo del padre su malattia e Covid: "Ancora a rischio"

09 dicembre 2021 a

La vita lontano dalla corte di Monaco della principessa Charlene, rientrata nel Principato e poi sparita di nuovo dopo mesi di assenza, continua ad essere un giallo. Il padre della Wittstock si sfoga sugli ultimi 8 mesi da incubo vissuti dalla figlia in Sudafrica e sottoposta a un intervento dopo l'altro: “Mia figlia nuotava per 20 chilometri al giorno. Sulla base del modo in cui si allenava, so che è una tosta e supererà tutto questo e ne uscirà molto più forte”.

"Sofferenze atroci". Verità choc su Charlene di Monaco: in Sudafrica è quasi morta

Gossip e voci di rottura con Alberto hanno tenuto banco negli ultimi mesi insieme alla misteriosa malattia della principessa. Anche per questo il papà ha deciso di rompere il silenzio rilasciando dichiarazioni sulla malattia della figlia quelle di malattia non solo fisica da parte della principessa. Il padre dell’ex nuotatrice ha però deciso di rompere il silenzio e ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla figlia ancora “vulnerabile” ma forte e vicina alla ripresa. La principessa e il padre non si vedono da tempo a causa del Covid. “Dobbiamo stare molto attenti per via dell'età - ha specificato - Inoltre non volevo infettarla perché aveva subito così tante procedure mediche ed era vulnerabile".

Charlene di Monaco, dalla foto di Natale si capisce tutto. L'ira di Alberto: "Lasciateci in pace"

