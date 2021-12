Charlene di Monaco, dalla foto di Natale si capisce tutto. Lo sfogo del principe Alberto: "Lasciateci in pace"

08 dicembre 2021 a

Ancora lontano dai riflettori della vita mondana monegasca dagli appuntamenti istituzionali del Principato, Charlene di Monaco continua a destare preoccupazione per la sua salute fisica e mentale. La principessa è la grande assente dell'inaugurazione del villaggio di Natale di Montecarlo a cui hanno partecipato i figli, i gemelli Jacques e Gabriella, e il marito Alberto di Monaco. La Wittstock, già campionessa di nuoto per i colori del suo Sudafrica e modella prima del matrimonio principesco, è ancora ricoverata in Svizzera dopo il lungo esilio forzato in patria, le operazioni alla testa e il rientro alla Rocca avvolto nel mistero.

In molti si chiedono se e come potrà festeggiare il settimo compleanno dei suoi bambini, il 10 dicembre. Alberto ammette che la moglie è "davvero esausta. Un esaurimento generale, fisico, e psichico”, è la confessione affidata a Paris Match. I dubbi sulla relazione e di un male più grave si rincorrono da mesi: “Non soffre di alcuna malattia incurabile. E non si tratta di un problema di coppia (...). La nostra coppia non è assolutamente in pericolo, voglio essere chiaro su questo punto” ha detto il marito.

Per il principe alla base del suo stato attuale ci sono "le conseguenze di tutte le operazioni dei mesi scorsi”. Charlene ha bisogno di “pace, riposo, tranquillità”. Il principe figlio di Ranieri si appella anche ai media che seguono le sorti della Wittstock da mesi: “Lo dico con gentilezza: lasciatela in pace, lasciateci da soli per un po’”.

A pubblicare le foto dell'inaugurazione del tradizionale villaggio di Natale di Montecarlo è il settimanale Oggi ( a questo link le immagini). Quello che balza agli occhi è la tristezza che traspare dagli occhi di tutti, anche dei bambini.

