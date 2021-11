Verità choc su Charlene di Monaco: “In Sudafrica è quasi morta e ha sofferto disperatamente”

23 novembre 2021 a

a

a

Guai a non finire per Charlene di Monaco, moglie del Principe Alberto tornata in Europa dopo una lunga permanenza in Sudafrica. Secondo lo stesso Alberto la Wittstock sarebbe ora ricoverata in una clinica in una località segreta perché esaurita fisicamente ed emotivamente, una notizia smentita dal settimanale Voici, che ha dato evidenza della sua presenza in un centro svizzero specializzato nella cura delle dipendenze.

Charlene spunta il patto segreto con Alberto: o lei o io. Cosa c'è dietro l'ultimo ricovero

Tale ricostruzione ufficiale però ha dato molto fastidio agli amici di Charlene, che a Page Six hanno rivelato la verità sulla storia dell’ex nuotatrice: stava per morire in Sudafrica. “Non è giusto che venga ritratta come se avesse qualche tipo di problema mentale o emotivo e non sappiamo perché il palazzo stia minimizzando il fatto che sia quasi morta in Sudafrica. Charlene non è stata in grado di mangiare cibo solido per oltre sei mesi, a causa di tutti gli interventi chirurgici che ha subìto. Poteva assumere solo cibi liquidi tramite una cannuccia ed è per questo che ha perso quasi la metà del suo peso. Ma non soffre affatto di gravi problemi mentali, è semplicemente esausta per i sei mesi di operazioni e di dieta e mentre era bloccata in Sudafrica, perché non poteva tornare a casa, le mancavano disperatamente i suoi figli e suo marito” ha spiegato la fonte che ha voluto restare anonima.

"Si ritira dalla vita pubblica". È ufficiale, l'aut aut di Charlene: tornata e sparita

Un altro degli amici di Charlene di Monaco ha smentito ogni voce di un imminente divorzio con Alberto: “Non ci sono problemi matrimoniali. La verità è che Charlene era troppo malata per tornare a casa, se avesse potuto fare rientro in famiglia, lo avrebbe fatto all’istante, perché ha sofferto dispersamente per la mancanza dei figli e del marito”. A Montecarlo e intorno alla famiglia reale tutti tacciono, ma le rivelazioni delle due fonti sul triste periodo vissuto dalla Wittstock lasciano attoniti.

Charlene di Monaco di nuovo ricoverata. L'ammissione di Alberto: "Esausta e viulnerabile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.