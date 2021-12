Roberto Burioni e quella giravolta sul vaccino ai bambini. Ad agosto non aveva senso, ora esulta

06 dicembre 2021 a

Come possono cambiare le idee sul vaccino nel giro di pochi mesi. "Gli unici per cui non ha senso il vaccino sono i bambini sotto i dodici anni. Dica questo in parlamento, perché è la verità” scriveva Roberto Burioni su Twitter in risposta al deputato della Lega Claudio Borghi che esternava i dubbi di molti sul siero anti-Covid alla fascia d’età che va dai 5 agli 11 anni. Ebbene dopo quel messaggio sul social network, risalente al 29 agosto, ora è arrivato un repentino cambio di rotta da parte del virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Aifa approva vaccino Covid19 per bimbi 5-11 anni. Evviva!” il cinguettio di Burioni nel reagire alla notizia del 1 dicembre sul via libera dell’agenzia del farmaco dopo quello che già era arrivato da parte dell’Ema. E in molti su Twitter hanno sottolineato questa diversità di affermazioni tra la fine di agosto e l’inizio di dicembre.

Gli unici per cui non ha senso il vaccino sono i bambini sotto i dodici anni. Dica questo in parlamento, perché è la verità. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) August 29, 2021

