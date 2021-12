Quanto dura la terza dose? "Non lo sappiamo". Burioni gela tutti da Fazio. Siluro agli "astrologi" del vaccino

05 dicembre 2021 a

Nel consueto appuntamento nel salotto di Fabio Fazio, domenica 5 dicembre a Che tempo che fa, il virologo Roberto Burioni parte dai vaccini del passato per affrontare quello che ci aspetta sul fronte della lotta alla pandemia di Covid-19.

Il succo del discorso è che non conosciamo ancora a fondo il virus e le sue varianti come la Delta, mentre invece abbiamo decenni di osservazione alle spalle per morbillo, pertosse, poliomielite e via dicendo. Secondo Burioni possiamo basarci su come si comportano altri coronavirus che attaccano l'uomo. I vaccini hanno un'immunità forte per l'infezione nel primo anni, poi resta una protezione più lunga nei confronti della malattia grave. "È quello che stiamo vedendo dopo due dosi di vaccino per il Covid" dice il virologo. "Una immunità all'inizio molto solida per l'infezione che dopo sei mesi inizia a svanire", mentre resta una immunità "robustissima" nei confronti della malattia grave come dimostrano "i dati dei ricoverati in terapia intensiva, vaccinati e non vaccinati" con questi ultimi molto superiori.

Per questo dobbiamo fare la terza dose, è l'appello di Burioni, perché con essa "rendiamo più solida la protezione contro la malattia grave, ma soprattutto ristabiliamo anche al protezione contro l'infezione", importante perché se le persone non si infettano non diffondono il virus.

Poi la domanda delle cento pistole: quanto durerà la protezione contro l'infezione del Covid, oltre che contro la malattia grave, della terza dose di vaccino? "Non lo sappiamo, chi ve lo dice tira a indovinare perché la scienza non predice il futuro - asserisce il virologo - Guardiamo i dati, li analizziamo, siamo in presenza di un virus nuovo e di un vaccino nuovo, Se volete potete credere all'astrologia ma il massimo che può darvi è un oroscopo, la scienza ci ha dato un vaccino che solo in Europa ha salvato mezzo milione di persone dalla morte. Vaccinatevi".

