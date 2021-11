Conto alla rovescia per il vaccino ai bambini da 5 a 11 anni, Palù stringe i tempi

15 novembre 2021 a

"L’Ema prenderà una decisione a fine mese sulla vaccinazione ai bambini. Noi seguiremo quanto deciderà l’Ema". L’ha detto il presidente di Aifa Giorgio Palù intervenendo in una punto stampa dedicato al Covid organizzato dal governatore Luca Zaia alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). "Bisogna sfatare però un mito che pare ormai un feticcio - ha poi proseguito - La terza dose esiste da quando abbiamo praticato la vaccinologia come scienza".

Sul tema ieri è intervenuto anche il ministro della Salute Roberto Speranza, facendo capire che la decisione è praticamente scontata: "Aspettiamo un pronunciamento di Ema che darà probabilmente il via libera per la vaccinazione fra i 5 e gli 11 anni - ha spiegato a Che tempo che fa - In queste ore c’è un confronto per accompagnare questa decisione con una capacità di dialogo con le famiglie". Con l’ok dell'autorità europea per i medicinali si procederà "soprattutto per proteggere le nostre famiglie".

