Lettera con insulti tremendi, Roberto Burioni mette tutto sui social. Ma non ha visto da dove arriva...

12 novembre 2021 a

a

a

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le denunce da parte di medici ed esperti, tutti esposti nella lotta alla pandemia di Covid, di minacce, insulti, finanche vere e proprie aggressioni. Ma la lettera di offese postata su Twitter venerdì 12 novembre dal virologo Roberto Burioni sembra appartenere a un genere tutto suo, che non fa arrabbiare più di tanto il destinatario che arriva a lodare il suo hater postale.

"Poliziotti sanitari", Sgarbi senza freni su Ballando. E su Mietta punta il dito pure Burioni

Burioni infatti è meravigliato, quasi estasiato, dalla lettera appena ricevuta piena zeppa di insulti ("latrina, fai schifo, sei brutto come la morte" si legge tra l'altro). Il motivo? Il fatto che la lettera non è proprio anonima. "Una nuova frontiera: la lettera anonima con il mittente" scrive Burioni postando la foto del plico con su attaccato un cartoncino con il nome del mittente (cancellato dal virologo, si legge solo un "Dott") e un indirizzo che riporta a una nota via di Roma, vicino alla stazione Termini.

L'ira di Burioni contro la pubblicità delle pompe funebri, il manifesto choc sul vaccino

Burioni in un altro tweet loda apertamente il suo insultatore, ma sul social c'è chi gli fa notare un dettaglio che il professore non aveva considerato: quello sulla busta "è l'indirizzo di un locale della stazione termini", e vien da sé pensare che il nome oscurato nel tweet sia inventato.

Una nuova frontiera: la lettera anonima con il mittente. pic.twitter.com/j4Q38xxza5 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) November 12, 2021

"Irrilevante. Uno che mette un indirizzo (qualsiasi), lo scrive, lo stampa, lo incolla con il nastro adesivo in una lettera anonima è un poeta", chiosa Burioni. Insultato da un poeta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.