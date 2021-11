Charlene di Monaco, cosa non torna nel "lieto fine" con Alberto. Il dettaglio nascosto

Giorgia Peretti 10 novembre 2021 a

Charlene riabbraccia Alberto di Monaco e i figli ma qualcosa non torna. La famiglia reale francese si ricongiunge dopo la fuga della principessa in Sudafrica per quasi dieci mesi.

La principessa è stata costretta, secondo quanto trapelato in questo periodo in via ufficiale, a stare lontana da casa a causa di tre interventi alla testa che non le consentivano di sostenere dei lunghi viaggi. I dubbi attorno al suo ritorno al principato restano. Infatti, ogni qual volta il principe Alberto annunciava il suo arrivo in Sudafrica, Charlene finiva puntualmente e misteriosamente in clinica per delle urgenze legate al suo stato fisico. Senza dimenticare i rumors aleggiati negli scorsi mesi su una presunta crisi tra i due. A riprova del momento difficile sono state le foto scattate in una delle visite ufficiali del Principe con i gemelli Jacques e Gabriella in Sudafrica.

Charlene torna a casa: c'è la data. Il principe Alberto dà l'annuncio

Da molti le immagini sono sembrate forzate, il vano tentativo di una messa in scena del ritratto famigliare felice, che non corrisponderebbe alla realtà. Oggi, l’arrivo di Charlene a Nizza anziché mettere a tacere le voci, pare le abbia amplificate.

Anche i re perdono la testa. Alberto perde le staffe sulla ex: scioccato per la pugnalata

Per Dagospia la moglie di Alberto non sembrava felice, quando ha messo piede sul suolo francese prima di ricongiungersi definitivamente al consorte. Un messaggio non verbale che andrebbe a scontrarsi con quanto riportato dalle fonti reali: "La principessa è di buon umore e non vede l’ora di tornare a casa. Anche il padre della donna, Mike Wittstock, era felicissimo che sua figlia stesse tornando a Monaco".

Video su questo argomento Charlene di Monaco torna a casa dopo 8 mesi in Sudafrica TMNews

Così un membro dello staff della famiglia Grimaldi ha annunciato il ritorno dei Charlene. Non sono mancati nemmeno in questa occasione gli istituzionali scatti di famiglia al suo arrivo, con i figlioletti Jacques e Gabriella felicissimi di riabbracciare la loro mamma.

“Una riunione piena di gioia ed emozione", è stato il commento a corredo delle foto sui social ufficiali. Il sereno sembra essere tornato a Palazzo Grimaldi, l’insofferenza della principessa nei confronti della corte però continua a destare preoccupazione.

