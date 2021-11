Alberto di Monaco perde l'aplomb reale e si scatena sulla ex: scioccato per la scorrettezza

Giada Oricchio 05 novembre 2021 a

Charlène tace, Alberto di Monaco parla e bacchetta l’ex fidanzata Nicole Coste: “Scorretta”. Si fa sempre più intricata le verità sul matrimonio tra i reali di Monte Carlo: la Principessa, dopo 4 interventi chirurgici e una complicata convalescenza in Sud Africa (dove si era recata per una campagna a tutela dei rinoceronti prima di contrarre una grave infezione otorinolaringoiatrica), è attesa alla Rocca entro il 16 novembre, giorno della Festa nazionale. L’ex nuotatrice si è trincerata dietro il silenzio e non posta niente su Instagram dal 26 ottobre: forse sta facendo le valigie. Vedremo. Sua Altezza Serenissima, invece, porta i gemelli in giro per l’Europa e rilascia dichiarazioni cariche d’amore per la moglie: nessuna crisi del decimo anno, solo indiscrezioni e pettegolezzi che addolorano lui e Charlène.

Adesso però Alberto si è spinto oltre, è arrivato a fare uno strappo al protocollo per difendere l’augusta sposa. In un’intervista esclusiva alla rivista francese “Point de vue”, il sovrano è tornato sulle affermazioni rilasciate a settembre dall’ex fidanzata Nicole Coste. La madre del figlio, Alexandre Grimaldi-Coste, descrisse il rapporto con Alberto “amichevole”, mentre buttò fango sull’ex campionessa di nuoto accusandola di dispettucci e gesti meschini verso il bambino (avrebbe spostato la sua camera a Palazzo nell’ala del personale in assenza del padre). Ebbene, oggi si scopre, che quelle bordate non solo non sono passate inosservate, ma hanno suscitato la rabbia del monarca che, a distanza di un mese, si leva un macigno dalle scarpe: “Nel caso particolare della signora Coste, ovviamente non sapevo cosa vedeva cosa avrebbe fatto, ma sono rimasto colpito dalle sue parole”.

Un inedito Alberto sostiene che la donna lo ha informato dell’intervista in modo non trasparente: “Mi ha avvisato che stava uscendo qualcosa, pensavo fossero foto della festa di 18 anni di Alexandre e invece era altro. Ero furioso quando l’ho scoperto. Le sue parole mi hanno scioccato. Non mi aspettavo che invadesse la nostra privacy. Quello che ha dichiarato Nicole è stato decisamente inappropriato. Sinceramente non mi aspettavo questa scorrettezza”. Per Alberto è stata una pugnalata alle spalle, un fulmine a ciel sereno, evidentemente non ha compreso quanto l’ex assistente di volo togolose abbia sofferto la rottura, imposta da Grimaldi senior, e l’impossibilità per il figlio di essere erede al trono. E forse non ricorda neppure che fu proprio Nicole, 18 anni fa, a rompere l’intimità e a consegnare al settimanale “Paris Match” le fotografie in cui il Principe allattava il neonato rivelando al mondo di vivere nella sua casa di Parigi e di ricevere il mantenimento mensile. Si capisce perché in tutta questa soap opera, Charlène ha la bocca cucita.

