Charlene di Monaco torna a casa: la prima foto con il principe Alberto, ecco come sta

"Happy day today". Così Charlène di Monaco festeggia il ritorno a casa, dai figli e dal principe Alberto. Il primo a dare la notizia del rientro di Sua Altezza Serenissima a Monte Carlo, dopo ben 8 mesi di soggiorno forzato in Sud Africa, a causa di un'infezione otorinolaringoiatrica che le è costata 4 interventi chirurgici, è stato il Palazzo con una nota ufficiale.

Poi sono arrivate le prime fotografie: Charlène, capelli biondo scuro un po' più lunghi del solito, abito di maglia beige, soprabito e stivali neri, in compagnia de figli Jacques e Gabriella, poi con la testa appoggiata sulla spalla dell'augusto consorte e infine lo scatto con il nuovo membro della famiglia: un cane. Non proprio un cucciolo di Yorkshire a giudicare dalla stazza.

La Principessa ha anche salutato i fotografi con piglio allegro. Eppure negli scatti balza agli occhi un dettaglio: Charlène è l'unica che indossa la mascherina nonostante siano all'aperto. Precauzione o desiderio di nascondere al mondo i segni di una lunga sofferenza? Per ora ci sono questi bei ritratti di una famiglia di nuovo riunita. Una gioia ritrovata per la Principessa che ha scritto su Instagram: "Oggi è un giorno felice, grazie per avermi dato tanta forza".

