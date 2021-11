Charlene Wittstock torna a Monaco, sorpresa per il principe Alberto e i gemelli: c'è anche il nuovo cagnolino

Giada Oricchio 08 novembre 2021 a

Habemus Principessa e la famiglia si allarga. Monte Carlo ha di nuovo la sua Charlène, questa volta Alberto II ce l’ha fatta a riportare la consorte a casa, prima della Festa Nazionale di San Ranieri il prossimo 19 novembre. Esattamente come aveva annunciato a “Point de Vue”.

Dopo 8 mesi in Sud Africa (dove si era recata per una campagna a tutela dei rinoceronti in via di estinzione), una grave infezione otorinolaringoiatrica, quattro operazioni tra collo e testa e un collasso, Wittstock, 43 anni, è rientrata a Palazzo dei Principi nella notte tra domenica e lunedì. Lo comunicano fonti ufficiali al “Corriere della Sera” che ha rivelato: “E’ arrivata a Nizza con un volo dal Sud Africa. Ad accoglierla al Rocher la famiglia, felice di ritrovarsi unita e sorridente dopo la lunga e complessa malattia”. Si può aggiungere: misteriosa malattia. Infatti, non è ancora chiara l’origine delle sue peripezie di salute.

All’eliporto monegasco, i gemelli Jacques e Gabriella hanno accolto la mamma con un mazzo di fiori di campo, gli stessi con cui il principe Ranieri accolse l’amata Grace Kelly nel 1956. Anche Charlène è arrivata carica di regali, ma il più apprezzato è stato quello che amplierà la famiglia per sempre: un cagnolino che ha chiamato Khan. Dunque, il peggio sembra essere alle spalle, comprese le voci di un divorzio imminente. Nessun addio, ma il capitolo secondo di una favola reale iniziata dieci anni fa.

Adesso si attendono le prime immagini ufficiali di Charlène, apparsa molto provata e dimagrita nei post sul suo account Instagram, al braccio di Sua Altezza Serenissima Alberto II.

