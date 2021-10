Charlene di Monaco torna a casa. Il principe Alberto dà l'annuncio

Giada Oricchio 28 ottobre 2021 a

a

a

Charlène di Monaco si riaffaccerà dal balcone di Palazzo Grimaldi a Monte Carlo entro il prossimo 19 novembre. Lo ha annunciato il Principe Alberto. Ma sarà vero? In occasione della conferenza COP26 a Glascow, Sua Altezza Serenissima ha concesso un’intervista esclusiva alla rivista “Point De Vue” e ha parlato di nuovo della salute della moglie, bloccata in Sudafrica da maggio a seguito di una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a ben 4 operazioni chirurgiche nel giro di 6 mesi.

Alberto ha confermato che la consorte e madre dei due gemellini Jacques e Gabriella sta molto meglio: “E’ in buona forma e il suo umore è migliorato. Quest'ultima operazione che ha riguardato il setto nasale è andata nel migliore dei modi tanto che potremo pensare al suo ritorno molto presto. Sarà a Monaco molto prima della festa nazionale, prima del 19 novembre. Le mancano i bambini e a loro manca la mamma. Manca a tutti noi”. Alberto spera addirittura che Charlène possa essere al suo fianco per l’Expo di Dubai il prossimo 13 novembre anche se in questo caso si fa prudente: “è una decisione che prenderemo all’ultimo momento”.

Tuttavia, non è la prima volta che la testa coronata si sbilancia pubblicamente sul rientro della moglie e poi viene clamorosamente smentito dai fatti. A maggio disse che Wittstock si sarebbe rivista alla Rocca per giugno, a luglio fissò la data al 31 ottobre e ad agosto annunciò che sarebbe tornata in anticipo. Auspici o ultimatum alla moglie desiderosa di restare nella patria d’origine a far da paciere tra i litigiosi eredi al trono di KwaZulu-Natal?

Ufficialmente i medici non le hanno mai dato il nullaosta per il viaggio in aereo a causa di un problema di pressione all’orecchio, ma le malelingue fanno notare che nemmeno la deadline del 31 ottobre è stata rispettata. Questi mesi di esilio forzato hanno dato fiato alle indiscrezioni di un matrimonio finito, di una lite all’origine dell’allontanamento da Monte Carlo e di un accordo patrimoniale per il divorzio tra Alberto e Charlène.

L’unico punto fermo di una vicenda per molti versi oscuri è che l’ex campionessa di nuoto ha avuto una convalescenza tribolata e i segni sono evidenti sul viso emaciato nonostante il sorriso da foto e sul fisico sempre più magro. Mai avrebbe immaginato che la sua campagna a tutela dei rinoceronti in via di estinzione si sarebbe trasformata in un lungo incubo.

