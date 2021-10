Capo dei portuali di Trieste ha il Covid. Fabio Tuiach: "Di chi è la colpa", come lo spiega ai no green pass

25 ottobre 2021 a

È stato tra i più accesi manifestanti nelle proteste di Trieste contro il green pass, il portuale Fabio Tuiach. L'ex consigliere comunale ed ex pugile è stato contagiato dal Covid. Ad annunciarlo lo stesso portale attraverso il suo canale Telegram in cui afferma di aver fatto due tamponi positivi e di essere in attesa del test molecolare. "Ho proprio il Covid che a mio avviso assomiglia molto a una influenza stagionale. Per me il Covid è una truffa. Forse l’acqua degli idranti non mi ha fatto bene" sono alcune frasi che Tuiach ha rivolto a quanti lo seguono sulla piattaforma.

Il riferimento agli idranti è naturalmente relativo allo sgombero delle forze dell'ordine del sit-in, in qui sono stati utilizzati anche getti d'acqua.

Tuiach nel recente passato era stato al centro di polemiche per un post provocatorio omofobo contro le coppie gay, per posizioni contro Liliana Segre e per aver pubblicato una foto di Hitler in occasione del Giorno della Memoria.

Nei giorni scorsi si era distinto negativamente per alcuni episodi violenti durante la protesta al Varco 4 del porto di Trieste. Tuiach, riporta il Piccolo, prima ha tentato di impedire a un'auto di entrare nel porto (è stato fatto desistere da altri manifestanti). Poi avrebbe colpito cun un pugno uno dei responsabili del Coordinamento No green pass Trieste.che gli aveva negato il microfono con il quale stava parlando alla folla.

