Controcorrente, “due pesi e due misure”. Ignazio La Russa boccia Luciana Lamorgese e attacca: bugie sul vaccino

All’attacco di Luciana Lamorgese, del green e delle bugie raccontate da alcuni virologi sul vaccino. Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia, è un fiume in piena nel corso della puntata del 23 ottobre di Controcorrente, programma del weekend di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e nella sua invettiva se la prende inizialmente con la gestione di Luciana Lamorgese dell’ordine pubblico e delle manifestazioni degli ultimi giorni: “Contro i portuali di Trieste ci sono state cariche e utilizzo di idranti, la polizia ha dovuto giustamente seguire gli ordini. La mia solidarietà totale va alle Forze dell’Ordine, non a chi ha dato quegli ordini, sono stati utilizzati due pesi e due misure. Poi sul problema in sé, cioè se sia giusto poter manifestare contro il green pass ognuno può pensarla come vuole. Io ritengo che bisognerebbe intensificare la campagna per convincere la gente a vaccinarsi. Il vaccino serve, riduce il rischio di prendere il coronavirus, non annulla il rischio, come ci avevano detto ed erano stati bugiardi anche in quello. Lo Stato - sottolinea il colonnello di FdI - avrebbe fatto bene a dire che era obbligatorio vaccinarsi, assumendosi la responsabilità di quei pochissimi casi in cui il vaccino produce dei danni alle persone”.

“Perché - si domanda La Russa - ce l’abbiamo solo in Italia il green pass? Questa è l’anomalia. Quando si vede che a protestare contro il green pass non sono solo quelli di Forza Nuova in cima ai violenti che aggredivano la Cgil, ma sono varie categorie di lavoratori. Qualcuno le definisce minoritarie, ma sono varie categorie di lavoratori. Io comincio a chiedermi con più insistenza perché in Italia c’è bisogno del green pass e nel resto del mondo no. Solo in Italia… ”.

La Russa poi spazza via le polemiche sull’unità del centrodestra: “Il centrodestra ha sicuramente il candidato in grado di fare il presidente della Repubblica. È Silvio Berlusconi”.

Il commento di Ignazio La Russa in diretta a #Controcorrente:



"Perché c'è bisogno del #greenpass in Italia e nel resto del mondo no?" pic.twitter.com/Weu90tHSIj — Controcorrente (@Controcorrentv) October 23, 2021

