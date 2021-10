Enrico Montesano, l'elogio del padre di Alessandro Di Battista: "Parla alle persone libere"

24 ottobre 2021 a

Un lungo post dedicato a Enrico Montesano per elogiare l'attore che da mesi protesta contro il green pass obbligatorio. A scriverlo è Vittorio Di Battista, il papà grillino di Alessandro detto "Dibba", l'ex deputato del MoVimento Cinque Stelle. Montesano all'ultima manifestazione no pass a Roma ha parlato sul palco del Circo Massimo augurandosi per il futuro "una nuova forza politica che ci rappresenti". Si è poi rivolto alle forze dell’ordine: "Ringrazio la polizia che ci sta proteggendo al di là di questo perimetro ma non voglio fare un elogio: a Trieste sono state usate maniere troppo forti".

Dopo gli applausi ma anche le polemiche sull'attore schierato con i No Green pass è arrivato a sorpresa l'elogio del padre di Di Battista che sui social in un lungo post, con tanto di aneddoti, lo ha ringraziato: "Montesano. Di lui ho un paio di ricordi - scrive su Facebook il papà di Di Battista - Il primo, quando noi, gli "Amici della Caravella", tutti fascisti post-fascismo, gli dedicammo, al Salone Margherita, il premio Cirri e lui si fece fare una foto insieme ad Alessandro, con tanto di fascia bianco/azzurra. E Alessandro era un bimbetto e aveva 7 od 8 anni. Il secondo, quando partecipò, sul palco, a Piazza del Popolo, alla Notte delle Stelle, quella manifestazione del Movimento, organizzata nel gennaio del 2015. E Alessandro era un Portavoce e aveva 37 anni. Ora si aggiunge questo terzo, positivo, ricordo. Montesano che parla a delle persone libere, canta "la gente come noi, non molla mai" e auspica una qualche nuova, iniziativa che rappresenti, politicamente, la gente libera che vuole rimanere libera, libera di amare, libera di odiare, libera di vivere e libera di morire. Grazie Enrico...".

