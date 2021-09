I talebani escono allo scoperto: "Donne nel governo? Possono fare le infermiere". Cosa dicono a Repubblica

02 settembre 2021 a

I "nuovi" talebani all'indomani della conclusione del ritiro americano dall'Afghanistan escono allo scoperto, alla faccia dei proclami su un governo afghano aperto alle donne, inclusivo, rispettoso dei diritti... A spiegare per filo e per segno quali saranno le posizioni a cui le donne potranno ambire, e con quali limitazioni, è il portavoce dei talebani, Zabiullah Mujahid, che a Kabul ha concesso un'intervista a Repubblica.

"Spero che l'Italia riconosca il nostro governo islamico e che riapra presto la sua ambasciata" dice il portavoce dei talebani. Il prossimo passo dopo la partenza dei militari Usa è la formazione di un governo d'unità nazionale "il più presto possibile. Vorremmo creare un governo snello con la metà dei ministeri di prima. Abbiamo già trovato un'intesa con i mujahiddin ma il grande punto interrogativo rimane la nostra gente del Panshir. Purtroppo il dialogo non sta dando i frutti sperati".

Le schermaglie continuano, e i segnali sono preoccupanti: "Per entrare nel governo abbiamo chiesto all'esercito del Panshir di arrendersi, altrimenti saranno schiacciati", minaccia Zabiullah Mujahid.

Poi il punto dolente dei diritti. "Vedo le donne protagoniste della società afghana. Abbiamo tantissime donne che lavorano negli ospedali, sono delle bravissime e valide infermiere", spiega il talebano. Allora l'inviato chiede: possiamo ipotizzare che una donna diventi ministro del nuovo governo talebano? "Non come ministro, ma seguendo i comandamenti del Corano e sotto la legge della sharia le donne potrebbero, ad esempio, lavorare nei ministeri, nel corpo della polizia o, ad esempio, nella magistratura come assistenti". Insomma, le donne vanno bene come infermiere, segretarie, impiegate. Guai a dare loro incarichi di responsabilità. E in ogni caso devono sottostare ai dettami della legge islamica e della sua applicazione integralista in fatto abbigliamento, frequentazioni e attività che si possono svolgere.

Ma c'è qualcuno che aveva creduto alla conversione dei talebani all'emancipazione femminile e alle quote rosa nel nuovo governo afghano?

