L'Aria Che Tira, "non doveva farlo". La Russa striglia Mara Carfagna, il caso Festa dell'Unità

Ignazio La Russa sgrida Mara Carfagna: “E’ un’amica, ma non doveva farlo”. Il vicepresidente del Senato in quota Fratelli d’Italia, in collegamento con il programma di LA7 “L’Aria che Tira”, mercoledì 1 settembre, ha fustigato la presenza della Ministra del Sud, esponente di Forza Italia, alla Festa dell’Unità.

“Mi faccia dire una cosa altrimenti la dimentico. Me la faccia dire, me la faccia dire” ha detto con insistenza al conduttore Francesco Magnani e poi ha sferrato un attacco frontale: “Sono molto amico di Mara Carfagna, di lei e del suo compagno. Non ho apprezzato che sia andata alla Festa dell’Unità e nemmeno quello che ha detto. Bennato cantava ‘che politica, che cultura, sono solo canzonette’. Ebbene hanno escluso completamente l’opposizione con una scusa banalissima cacciando l’unico esponente invitato (Galeazzo Bignami che si è fatto fotografare in divisa da nazista provocando lo stop di Enrico Letta, nda). io ho una foto dove sono vestito da arabo, ma non significa che sono talebano. La Festa dell’Unità non è un luogo di pluralismo e Mara non doveva andarci!”.

