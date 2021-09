Afghanistan, "bare coperte così". I talebanI celebrano il funerale dell'Occidente, la macabra foto dall'Afghanistan

Giada Oricchio 01 settembre 2021 a

L’Afghanistan celebra i funerali di Stato di USA, Francia e Regno Unito. Stanno facendo il giro del mondo le macabre immagini delle finte esequie organizzate martedì 31 agosto dai soldati talebani per celebrare il ritiro-fuga delle forze occidentali dopo 20 anni di guerra. In un video pubblicato dal “Daily Mail”, si vedono le strade delle principali città attraversate da un fiume di gente con i mitra che porta a spalla le bare drappeggiate con la bandiera degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia, mentre le insegne della NATO sono state fatte sfilare per le strade di Khost da una folla che sventolava l'emblema dei talebani.

A Kandahar, tradizionale roccaforte degli islamisti, migliaia di persone si sono presentate sventolando bandiere talebane bianche per celebrare quello che il gruppo definisce il "giorno dell'indipendenza", poche ore dopo che le truppe americane si sono imbarcate sull’ultimo volo di evacuazione tra i fuochi d’artificio e la gioia dei Taliban. Questa mattina, dalla pista dell'aeroporto di Kabul - circondato da unità delle forze speciali talebane vestite dalla testa ai piedi con abiti americani mentre i leader di alto livello posavano davanti agli aerei catturati - il portavoce Zabihullah Mujahid ha salutato la vittoria sulle forze occidentali: “È un giorno storico e un momento storico... abbiamo liberato il nostro Paese da una grande potenza. Questi ultimi 20 anni dovrebbero servire come una grande lezione per altri invasori. E’ una lezione per il mondo”

