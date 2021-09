Ritorna la guerra tra virologi. Bassetti zittisce Ricciardi: basta terrorismo sulla variante Delta

02 settembre 2021 a

“Con la variante Delta, che è contagiosissima, il Covid sta colpendo in maniera forte anche i bambini e ne stanno morendo, anche in Italia”. Le dichiarazioni di Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene all’Università Cattolica di Roma e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, hanno fatto storcere la bocca a Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive all’Ospedale San Martino di Genova.

L’infettivologo, parlando all’Adnkronos Salute, ha calcato la mano nei confronti del collega, per quello che segna un ritorno della sfida tra virologi che negli scorsi mesi aveva segnato la discussione sul Covid: “Non facciamo terrorismo sui rischi della variante Delta per i bambini, ovvero questa può colpire anche i bambini e lo sappiamo, ci sono stati bambini ricoverati e anche, pochi, decessi. Alcuni piccoli pazienti hanno avuto problemi soprattutto chi ha patologie pregresse, ma questo rafforza il concetto che anche i bambini devono vaccinarsi nelle fasce d’età che oggi possono. Evitiamo però toni allarmistici”. “Se il virus non circola in famiglia perché sono vaccinati i genitori e i nonni, i bambini si infettano meno. Dovremmo avere maggior tutela per i bambini più piccoli che al momento non hanno la possibilità di vaccinarsi e su questi dobbiamo porre grande attenzione”, rimarca e conclude Bassetti.

