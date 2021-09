L'annuncio di Draghi: sì all'obbligo vaccinale e alla terza dose

Sulla salute del Governo: "Sta in piedi perché il Parlamento che lo vuole"

"Si arriverà all'obbligo vaccinale, Ema e Aifa permettendo, e alla terza dose? Sì a entrambe le domande". Così ha risposto il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Chigi. Il premier non vuole entrare nella discussione sul prossimo presidente della Repubblica: "Trovo un po' offensivo pensare al Quirinale come altra possibilità, anche nei confronti di Mattarella...". Spazza via le ombre sulla salute del suo governo: "Questo governo sta in piedi perché è il Parlamento che lo vuole. La vita del governo è decisa dal Parlamento. Perciò, ho sempre detto, che i processi decisionali sono integrati, ma questo non vuol dire che il governo debba fare il mestiere dei partiti, né che i partiti devono fare il mestiere del governo".

