Bassetti: nessun messaggio da Salvini, ci sono rimasto male

Spiega: "la destra sbaglia a lasciare alla sinistra la battaglia per i vaccini. Mi sento politicamente orfano"

Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive all’Ospedale San Martino di Genova, non ci sta. E' stato preso di mira dai no vax, minacce e atti intimidatori, che, nel suo caso, non sono rimasti nel mondo virtuale, tanto che il primario ha chiesto (e ottenuto) dallo Stato per i suoi spostamenti. "Non ho ricevuto alcun messaggio da Matteo Salvini, mi ha fatto male", ha detto Bassetti in un'intervista a Il Foglio. "A un certo punto ero l'idolo della destra, del resto le mie inclinazioni personali sono note. Poi, vado in tv a dire alla gente di vaccinarsi e si crea il vuoto, sono rimasto solo", spiega parlando anche dei partiti di destra: "Nella Lega come in Fratelli d'Italia c'è un'ambiguità rischiosa. Ho molti amici di destra che non si riconoscono nelle posizioni antivaccino e sono in forte imbarazzo. Così si perde una battaglia sacrosanta e si regalano voti alla sinistra". Si aspetta una telefonata di Salvini: "se arriverà sarò contento, ma mi sento politicamente orfano. Su questo tema non possono esistere ambiguità, la destra ha commesso un errore".

