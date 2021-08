Meghan Markle, il dettaglio nascosto negli auguri di William e Kate: gelo totale

Giada Oricchio 04 agosto 2021 a

Via il dente via il dolore. In attesa di scoprire se Meghan Markle si è regalata per i suoi primi 40 anni un party vip esclusivo o una festa più sobria nel segno del Covid e se mostrerà al mondo per la prima volta la nuca di Lilibet Diana (finora nessuno l’ha mai vista, forse solo Elisabetta via facetime, nda), William d’Inghilterra e la moglie Kate Middleton sono stati i primi Windsor a farle gli auguri di buon compleanno via social.

I duchi di Cambridge hanno pubblicato una Instagram Story sull’account ufficiale: una vecchia foto di Meghan sorridente durante un viaggio ufficiale come membro della Royal Family e un laconico: “Felice compleanno alla duchessa di Sussex”.

Da notare il dettaglio: hanno usato l’appellativo ufficiale, il titolo nobiliare, niente di personale e affettuoso come avrebbe potuto essere l’utilizzo del nome di battesimo. Subito dopo è toccato a the Queen. Sull’account verificato della Royal Family è stato pubblicato un pic collage di foto di Meghan: una con il neonato Archie (che Sua maestà non vede di persona da quando ha sei mesi), una dove l’ex attrice ride spensierata in un evento pubblico e una terza in cui appare al fianco di Sua Maestà impeccabile nel suo outift verde pastello.

Il messaggio? Lo stesso di William e Kate: “Felice compleanno alla duchessa”. Pochi fronzoli e molta sostanza: vuoi il titolo? Te lo lasciamo, ma sono auguri molto formali, di quelli che non si negano nemmeno al tuo peggior parente serpente. Intanto in quel di Los Angeles, Harry le ha ordinato una torta con decori floreali nella pasticceria locale e secondo il “Daily Mail” vorrebbe sorprenderla con un viaggio segreto.

