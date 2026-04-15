Giucas Casella: tra illusioni, Sicilia e calici di verità

15 aprile 2026

C’è chi incanta con lo sguardo e chi conquista con i ricordi. Nella nuova puntata di Beviamoci Su, Giucas Casella si racconta senza filtri, tra aneddoti familiari, tradizioni e un legame indissolubile con la sua terra: la Sicilia.

L’illusionista più iconico della televisione italiana abbandona per un momento i riflettori per sedersi a tavola e parlare di vino, casa e radici. Un racconto autentico che parte proprio dalla quotidianità: il rapporto con il vino tra le mura domestiche, dove il figlio – grande appassionato – ha sviluppato una sensibilità e una conoscenza che spesso ribaltano i ruoli.



E così accade che Giucas, ospite a casa del figlio, porti con sé una bottiglia, salvo poi vederla “messa da parte” per lasciare spazio a etichette selezionate dalla cantina personale. Un siparietto familiare che diventa simbolo di un passaggio generazionale nel modo di vivere il vino. Ma è la Sicilia la vera protagonista del racconto: una terra che vive nei profumi, nei sapori e nei ricordi. Dai vitigni autoctoni ai vini che raccontano storie antiche, Giucas si conferma profondamente legato alle sue origini. Una puntata che mescola leggerezza e identità, dove il vino diventa linguaggio universale tra padre e figlio, tra passato e presente.