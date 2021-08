Meghan Markle fa 40 anni e festeggia con un mega-party: reali non invitati. Quel progetto sulla politica

Giada Oricchio 03 agosto 2021 a

a

a

Meghan Markle fa 40 e si regala una party super vip come quelli che piacciono a lei: tante star di Hollywood e nessun membro della Royal Family. Il 4 agosto, la Markle compie 40 anni e apre le porte della villa di Montecito a 60 invitati per una festa organizzata da Colin Cowie, la party planner di Tom Cruise, Jennifer Aniston e Kim Kardashian. Dunque l’ex attrice è molto lontana dalla conclusioni tratte dalla sua amiglior amica Jessica Mulroney che ha dichiarato di aver trovato nella sobrietà e nella terapia la sua nuova felicità. Ai festeggiamenti ci saranno Oprah Winfrey, Serena Williams, alcune celebrità che vivono nei dintorni di Santa Barbara, forse i Clooney e sicuramente il marito Harry, i figli Archie e Lilibet Diana. Meglio amici e conoscenti dei parenti visto che l’unica consanguinea invitata è la madre Doria.

Il principe Carlo svenduto: così il nipote di Camilla ha fregato tutti e lucrato sulla corona

Niente papà Thomas, fratellastro e sorellastra. Assenti anche i Windsor: il titolo nobiliare “duchessa di Sussex” è ben accetto, i royal no. Da Londra non arriverà nessuno: non tanto per la pandemia quanto per i rapporti sull'orlo della rottura definitiva specie dopo l’annuncio di una biografia da parte di Harry. Secondo il Daily Mail, la festa sarà in tono minore, nel senso che costerà meno dei 500 mila dollari spesi per il baby shower di Archie a New York. Qualcosa è trapelato anche sul menù: lo zelante e solerte Harry ha ordinato la torta nella rinomata pasticceria Posies & Sugar e agli invitati saranno serviti piatti con prodotti locali abbinati ai vini delle cantine limitrofe, un test per una possibile attività di Meghan nel settore considerata la sua passione per il vino rosso? Intanto pare che la duchessa di Sussex, in congedo per maternità, stia strizzando l’occhio alla politica coltivando l’amicizia con Barack e Michelle Obama che sarebbero tra i consiglieri più fidati dell’ambiziosa coppia.

Ufficiale il divorzio tra Bill e Melinda Gates: quanti miliardi prende l'ex moglie del fondatore di Microsoft

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.