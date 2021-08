Marcell Jacobs, ecco la compagna Nicole Daza. Tatuaggi e foto sexy, boom di follower su Instagram

01 agosto 2021 a

Romana, "fashion girl", tatuata e super sexy. Nicole Daza è la compagna di Marcell Jacob, l'uomo più veloce del mondo in virtù della straordinaria medaglia d'oro conquistata nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo domenica 1 agosto. Prima della gara ha mandato un messaggio d’amore al suo compagno: "Ciao amore mio, volevo mandarti un grosso in bocca al lupo. Sappiamo quanto sacrificio e impegno ci hai messo ogni giorno e siamo orgogliosi e fieri di te".

Ha conosciuto Jacobs circa tre anni fa e ora la coppia ha due figli. "Ci siamo conosciuti a Milano, in discoteca" ha raccontato alla trasmissione Il Corcolo degli Anelli, su Rai2, che l'ha intervistata. Tre bimbi, dicevamo. Nel 2019 è arrivato Anthony e l'anno successivo Meghan. La coppia vive a Roma, in zona Collina Fleming. Marcell inoltre ha anche un altro figlio, Jeremy, nato quando l'atleta azzurro aveva 19 anni da una precedente relazione.

Nicole ha un profilo Instagram in cui posta foto legate alla moda e di vita familiare, e non mancano scatti con il suo Marcell. Ha oltre 11mila follower che crescono ira di minuto in minuto, il profilo riporta la scritta "fashion girl" e si nota la doppia bandiera italiana e dell'Ecuador.

La coppia ha però sempre mantenuto uno stretto riserbo sulla loro vita privata. Secondo i ben informati pare fosse impiegata come dipendente dell’Outlet di Serravalle mentre ora vive a Roma, accanto al suo compagno, inserito nel gruppo sportivo della Polizia di Stato.

