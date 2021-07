"A cosa mi hanno costretto". Bufera su Harry e Meghan: la terribile decisione del signor Markle

25 luglio 2021 a

Harry e Meghan Markle difficilmente riusciranno ad avere un momento di pace, finendo sempre per essere inseguiti dalle polemiche che alimentano con i loro comportamenti. Adesso a minacciare i duchi di Sussex è Thomas Markle, padre dell’ex attrice di Suits, che ha minacciato di intentare una causa contro la coppia se non gli daranno la possibilità di vedere i suoi due nipoti, Archie e Lilibet Diana. I tabloid inglesi riportano lo sfogo di Markle, che non ha più rapporti con la figlia da quando decise di vendere alcune foto precedenti al matrimonio in cambio di soldi: “Ho diritto di vedere i miei nipotini”. E se l’appello finirà con un buco nell’acqua le vie legali sono pronte ad essere esplorate.

Intanto si attende il libro di Harry, un’autobiografia scottante che si preannuncia come un altro strumento di polemica: “Scrivo questo libro non come il principe che sono nato ma come l'uomo che sono diventato. Ho indossato così tanti cappelli negli anni, letteralmente e metaforicamente gli alti e i bassi, gli errori e le lezioni imparate voglio dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo molto più in comune di quello che pensiamo. Sono estremamente grato per l'opportunità di condividere cosa ho imparato nel corso degli anni fino a oggi e sono molto entusiasta all'idea che le persone possano leggere avvenimenti della mia vita in maniera accurata e completamente veritiera”.

Ma le questioni della famiglia reale e dei duchi di Sussex non finiscono qui. Thomas Jr, fratellastro di Meghan nato da un precedente matrimonio del padre, parteciperà al Grande Fratello Vip australiano. “Bugiarda e presuntuosa” aveva detto di lei il 54enne, con cui i rapporti sono stati praticamente inesistenti.

