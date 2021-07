La nipote di Lady Diana si sposa a Frascati: la famiglia reale inglese sbarca in Italia per il matrimonio

24 luglio 2021 a

La famiglia reale inglese sbarca in Italia? Lady Kitty Eleanor Spencer oggi convolerà a nozze con l’imprenditore sudafricano Michael Lewis e ha scelto l’Italia per celebrare il matrimonio. La Spencer è la primogenita di Charles Spencer, nono conte Spencer, e nipote di Lady Diana, principessa del Galles e sorella di Charles. La location scelta dalla coppia - svela Il Tuscolo News - è Villa Aldobrandini, conosciuta anche come Villa Belvedere, a Frascati. Lady Kitty ha trascorso a Firenze l’addio al nubilato insieme alle amiche, prima di spostarsi a Roma dove è stata immortalata dai paparazzi. È molto probabile che saranno presenti il principe William e la sua consorte, Kate Middleton, cugini della sposa, e qualcuno vocifera che sarebbero invitati anche Harry e Meghan Markle, ai ferri corti con il resto della famiglia. Che Frascati possa essere il luogo della pace definitiva tra William e Harry? Difficile, di certo sarà presente gran parte del mondo della moda, visto che la Spencer è stata testimonial di Bulgari e attualmente è un volto di Dolce & Gabbana.

