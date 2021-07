Bombe sul periodo "edonista", il libro del principe Harry getta nel panico i vecchi ex amici. Pronti alla "vendetta"

25 luglio 2021 a

a

a

Non tremano solo a Buckingham Palace per il memoriale che il principe Harry sta per dare alle stampe. Ad essere preoccupati per il libro rivelazione dopo la rottura con la royal family in seguito al matrimonio con Meghan Markle, sono infatti i vecchi amici di Harry dei tempi di Eton, il prestigioso college inglese. Infatti si fa largo l'ipotesi che tra i temi trattati nel memoriale possa esserci anche il periodo più edonista del figlio di Carlo e Diana. E che ora potrebbe portare alla ribalta qualche vecchio amico di baldoria.

"Non è figlio di Carlo?". La biografia di Harry riaccende il caso, tam tam impazzito con queste foto

"Sembra molto ipocrita dato che Harry ha cacciato persone dal suo gruppo di amici per aver parlato con la stampa" confida un amico a Cosmopolitan. "C'è il timore che rivelerà dettagli della sua giovinezza edonistica" e possa rovinare le "carriere e la vita personale". di vecchi compagni di college. "Gli amici di Harry gli sono rimasti fedeli... finora", dice un altro del "giro" di Eton alludendo, forse, al fatto che, se Harry dovesse fare rivelazioni che possano danneggiarli oggi, i vecchi amici non esiterebbero a fare altrettanto.

Harry si scava la fossa, ma Camilla potrebbe non diventare regina. Oscurato il giubileo di platino?

In somma, se Harry inserisce qualcuno dei suoi vecchi compagni di scuola - ma anche commilitoni - nel suo nuovo libro si troverà a subire lo stesso trattamento. Molti "si sono impegnati a rompere i ranghi per raccontare la loro storia", dice un'altra fonte alla rivista. A preoccupare ex compagni di università e di armi il fatto che Harry non avrebbe risposto alle email amichevoli dei curiosi, vecchi amici, che evidentemente non vogliono che vengano rese pubbliche antiche "imprese".

La famiglia reale inglese sbarca in Italia: la pace tra fratelli a Frascati? Il matrimonio della nipote di Lady D

Detto questo, si tratta di un timore, difficile dire se fondato o meno. Finora il principe sul suo libro autobiografico ha detto: "Sto scrivendo questo non come il principe che sono nato ma come l'uomo che sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia letteralmente che figurativamente, e la mia speranza è che nel raccontare la mia storia - gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese: posso aiutare a dimostrare che, non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo. Sono profondamente grato per l'opportunità di condividere ciò che ho imparato nel corso della mia vita finora ed entusiasta che le persone leggano un resoconto di prima mano della mia vita che sia accurato e del tutto veritiero". Non tutti, evidentemente, condividono questo entusiasmo, non solo dalle parti di Buckingham palace.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.