Charlene di Monaco, il "gesto" mancato per Charlotte Casiraghi. Gelo tra il Sudafrica e il Principato

Charlotte Casiraghi compie 35 anni, ma la grande assente è Charlene Wittstock (che non le fa gli auguri). A Monte Carlo è festa per la stupenda nipote di Grace Kelly, attrice musa di Alfred Hitchcock: Charlotte sarà circondata dall’amore della famiglia, del marito Dimitri Rassam, del loro figlio Balthazar e del primogenito Raphael, nato sette anni fa dalla relazione con l’attore comico Gad Elmaleh.

La giovane donna è ambasciatrice della maison Chanel, ma da qualche tempo ha detto basta alla sfrenata vita mondana per coltivare le sue passioni, fra cui la filosofia, e vivere in campagna il più possibile lontano dai riflettori della corte monegasca. Una scelta di vita che l'avvicina alla zia acquisita Charlene, fuggita dalla Rocca a gennaio 2021 per rifugiarsi in Sudafrica.

Ufficialmente la moglie del Principe Alberto di Monaco era lì per una campagna di sensibilizzazione e tutela dei rinoceronti in via di estinzione, ma la situazione è precipitata a causa di una grave quanto oscura infezione otorinolaringoiatrica che ha reso necessari due interventi chirurgici. È nell'impossibilità di viaggiare e resterà nel paese d'origine sicuramente fino a ottobre se non oltre anche perché si ipotizza un terzo intervento.

Eppure non sarebbe la malattia a tenerla in esilio forzato: sono sempre più insistenti le voci di una profonda crisi matrimoniale per ora smentita solo da qualche post su Instagram e da un paio di interviste in cui Alberto viene descritto come "la mia roccia". Secondo il magazine tedesco Bunte e il francese Paris Match, i motivi dell'allontanamento sarebbero due: Sua Altezza Serenissima non avrebbe perdonato all'allegro consorte la recente scoperta di un'altra figlia segreta (una cugina di Alberto ha rivelato che prima della partenza per il Sudafrica c'è stato un forte litigio tra i coniugi, nda) e proverebbe un'insofferenza crescente verso quel covo di serpi rappresentato dalla corte di Monte Carlo (famiglia reale compresa) che mai l'ha accettata fino in fondo.

E infatti non può essere una sfortunata coincidenza che sul suo account Instagram non ci sia nemmeno l'ombra di un augurio di buon compleanno per la nipote Charlotte. L'ex campionessa olimpica di nuoto sta cercando casa a Johannesburg e sta pensando di moltiplicare le iniziative legate alla sua Fondazione ma c'è un nodo da sciogliere: la lontananza dai gemelli Jacques e Gabriella, 7 anni. Possibile che da mamma sia pronta a vederli solo qualche volta l'anno?

