Charlene di Monaco, la confessione dell'amica sul divorzio da Alberto. Terremoto nel Principato

Charlene di Monaco da oltre quattro mesi è in Sudafrica, paese natale dell'ex nuotatrice e modella nata con il cognome Wittstock. Le voci di un divorzio imminente dal marito Alberto II di Monaco, si fanno sempre più pressanti. Le prove secondo la stampa internazionale si sprecano anche dagli Stati Uniti arrivano nuove rivelazioni sulle scelte future della principessa consorte del Principato di Monaco.

"Non può tornare a casa". Charlene, chi spiffera la verità sulla principessa di Monaco

Madame Figaro, la rivista femminile legata al quotidiano francese, ha rotto gli indugi parlando di divorzio tanto che a Monte Carlo, nel principato di Monaco, molti iniziano a essere preoccupati e non poco per le ricadute di una possibile rottura con il principato Alberto.

Tutto inizia a marzo, quando la principessa è volata in Sudafrica a marzo per partecipare ai funerali del re degli Zulu Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu. Un'occasione ufficiale, e un viaggio breve almeno nelle previsioni, tanto che Charlene aveva lasciato a casa, a Monaco i figli, i gemelli Jacques e Gabriella di 7 anni. Ma da quel giorno la principessa non ha fatto più ritorno nel Principato.

Charlene di Monaco rompe il silenzio su matrimonio e figli. Il mistero sui gravi problemi di salute

A inizio giugno Alberto e i due piccoli sono volati in Africa per visitarla, come documentato su Instagram. Ma di un ritorno a casa non se ne parla. Ufficialmente per una infezione alle vie aeree, un impedimento fisico che non le consentirebbe di viaggiare ma spuntano dettagli controversi sul suo soggiorno in patria.

La rivista tedesca Bunte ha rivelato che la principessa, che "non avrebbe intenzione di tornare" a casa scrive il giornale, sta cercando una proprietà immobiliare da acquistare vicino a Johannesburg. Non solo. Paris Match scrive che una amica stretta di Charlene, la ricca imprenditrice Colleen Glaeser, sta lavorando per creare una società che permetta alla principessa di gestire le sue attività dal paese africano.

Spie, sesso e milioni: nuovo scandalo per re Juan Carlos. L'ex amante lo denuncia

E Alberto? In questi giorni si trova a Tokyo per le Olimpiadi, essendo il responsabile Cio del Principato di Monaco. Dagli Stati Uniti però il settimanale People rilancia una nuova lettura della possibile crisi. ”Non lascerà mai i suoi figli”, sono le parole attribuite a una persona vicina a Charlene di Monaco che "tornerà a Monaco non appena i suoi problemi di salute saranno risolti". Insomma, la principessa potrebbe tornare preso a Monte Carlo. Ma le ombre sul matrimonio restano.

