Dove è ora Charlene di Monaco. La "scusa" dei rinoceronti, il divorzio da Alberto II è più vicino?

01 agosto 2021 a

a

a

Le voci di un imminente divorzio tra Charlene di Monaco e il principe Alberto II si fanno sempre più pressanti. La principessa consorte è volata dal Principato al suo Paese natale, il Sudafrica, a marzo, ufficialmente per un'occasione ufficiale. Ma non ha più fatto ritorno a Monte Carlo. Quasi sette mesi di lontananza dal marito e dai gemelli nati dal loro matrimonio, spezzata solo da una visita in Africa di Alberto e dei bambini.

Charlene di Monaco rompe il silenzio su matrimonio e figli. Il mistero sui gravi problemi di salute

La stampa rosa ormai parla apertamente di crisi nella coppia e forse di una rottura imminente, anche per le motivazioni addotte in via ufficiale per la "scomparsa" dell'ex campionessa di nuoto e modella, che non convincono fino in fondo. Come la "scusa" dei rinoceronti...

Ma andiamo con ordine. Charlene Wittstock, questo il suo nome da nubile, ufficialmente è affetta da una infezione otorinolaringoiatrica che l'avrebbe colpita in Sudafrica dove era andata per partecipare al funerale del re degli Zulu.

Durante il soggiorno la principessa avrebbe subito due interventi alla testa per intervenire su gola, naso e orecchie, colpiti da una grave infezione. Le complicazioni delle due operazioni le avrebbero impedito di tornare nel Principato di Monaco.

Alberto e Charlene si separano? Lei cerca casa, il principe in pubblico così

“Ho subìto un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarsi. L’apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20mila piedi” le parole della principessa. Notizie che non convincono la stampa europea. Madame Figaro titola: “Charlene e Alberto II di Monaco sono sull’orlo del divorzio?”.

Ma c'è dell'altro. Charlene, scrive la rivista tedesca Bunte, starebbe cercando una casa a Johannesburg mentre Paris Match svela che sta per creare una società che le permetterebbe di gestire dal suo Paese natio gli affari legati alla filantropia.

Spie, sesso e milioni: nuovo scandalo per re Juan Carlos. L'ex amante lo denuncia

Charlene ora si troverebbe ancora in una riserva naturale a 300 chilometri da Durban, come scrive Paris Match. Il motivo? Una delle sue tante cause benefiche, questa volta contro il bracconaggio e in difesa della causa dei rinoceronti minacciati dalla caccia illegale. Sono davvero questi i motivi che la tengono lontana dal marito e dai figli?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.