Alberto e Charlene si separano? Lei cerca casa a Johannesburg, il principe torna in pubblico così

Charlène di Monaco cerca casa a Johannesburg e il principe Alberto si affida allo charme della sorella Carolina per presenziare agli impegni istituzionali. Non solo Harry e il suo libro di memorie per picconare la monarchia inglese, anche a Monte Carlo la Corona annaspa sotto il peso delle indiscrezioni.

Il principe Alberto di Monaco si è fatto accompagnare al prestigioso gala della Croce Rossa dalla sorella maggiore Carolina, 64 anni, e la primogenita di Ranieri e Grace Kelly ha rubato la scena a tutti: capelli grigi a metà collo, trucco molto naturale, niente rossetto e rughe a incastonare un meraviglioso sorriso. Il fascino non ha età e lei ne è la prova anche al cospetto della figlia Charlotte e delle nuore Beatrice Borromeo e Tatiana Santo Domingo. Un quadretto familiare felice e sorridente con una doppia curiosità: c’era Gareth Wittstock con la moglie Roisin, ma non la sorella Charlène bloccata in Sud Africa a causa di una doppia operazione chirurgica alla testa che le impedisce di viaggiare.

Sua Altezza Serenissima manca da Monte Carlo da marzo, ufficialmente per motivi di salute, ufficiosamente per una crisi matrimoniale. La rivista tedesca Bunte ha messo in evidenza diversi elementi che suggeriscono che i coniugi stanno costruendo la loro vita lontano l’uno dall’altro e ha scritto che la coppia sarebbe sull'orlo del divorzio: “Da oltre un anno a Monte Carlo accadono cose strane”. Secondo il settimanale, Charlène sta cercando da tempo una casa a Johannesburg perché intende espandere le sue attività professionali nel paese d'origine. I giornalisti di Bunte hanno notato che l'ultima apparizione dell’ex nuotatrice a Monaco risale al 27 gennaio 2021, giorno della cerimonia Sainte-Devote, mentre la foto pubblicata sull'account Instagram della Principessa di Monaco per le vacanze di Pasqua sarebbe un fake. Charlène sta dipingendo delle uova con i figli e il marito, ma dove? Non sembra la residenza di famiglia a Roc Agel e pochi giorni prima della pubblicazione dello scatto, il 18 marzo, la principessa era già in Sudafrica. Quindi o Alberto e i figli hanno compiuto un viaggio sfuggito ai mass media o la foto era stata preparata in anticipo. Tuttavia la principessa ha smentito la crisi con una serie di dichiarazioni amorevoli verso il marito.

