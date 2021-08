Charlene Wittstock è sparita: divorzio imminente con Alberto di Monaco. Pronta la nuova vita

01 agosto 2021 a

a

a

Infedeltà, corte distante, obbligo reali pressanti e un gran sentimento di solitudine. Sono questi i motivi dietro la prolungata permanenza di Charlene Wittstock in Sudafrica, nazione in cui la moglie di Alberto di Monaco si trova ormai dallo scorso marzo. E un ritorno nel Principato non è al momento all’ordine del giorno. Secondo il settimanale tedesco Bunte la principessa sta “pensando al divorzio” e sta cercando una nuova casa a Johannesburg: l’obiettivo dell’ex nuotatrice è di trovarsi un lavoro, fondando con la milionaria autodidatta Colleen Glaeser una nuova società.

Cosa sta per fare Charlene di Monaco. Bomba dopo le voci di divorzio

Charlene ha provato a mettere a tacere le voci sul gossip, ma le sue parole non sembrano avere la giusta forza, anche perché ad aspettarla ci sono due piccoli bambini - Jacques e Gabriella - che non vedono la madre da mesi: “Tornerò a casa, ma non prima di ottobre dopo aver subito un'altra operazione. Dovevo restare 10 o 12 giorni, ma purtroppo ho avuto un problema, i medici mi hanno detto che si trattava di un'infezione piuttosto grave e che occorre tempo per guarire. Non posso forzare i tempi e dunque dovrò restare qui fino alla fine di ottobre”. Il calvario di Charlene di Monaco è dovuto ad una complicanza infettiva emersa in seguito a un'operazione di rialzo del seno mascellare per l'inserimento di un impianto dentale.

Alberto e Charlene si separano? Lei cerca casa, il principe in pubblico così

Una fonte vicina alla coppia ha però cercato di spegnere l’incendio: “Lei non lascerà mai i suoi figli”. Quindi nonostante il malessere forse il matrimonio potrebbe salvarsi. Paris Match, per la firma di Stéphane Bern, il massimo esperto di casate reali, sottolinea invece che i problemi della principessa non derivano rapporto marito-moglie tra Alberto e Charlene, ma nel modo in cui lei è accolta dalla famiglia Grimaldi. Il cambio di look e il nuovo taglio di capelli molto aggressivo hanno rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Era un gesto piena di buona volontà, ma si è subito sentita giudicata e incompresa. Così si è chiusa per proteggersi”. In molti ormai parlano di una Charlene triste e “dei suoi accessi di collera, del suo umore lunatico, mutevole quanto i suoi tagli di capelli”. Non c’è pace all’interno delle famiglie reali europee.

Charlene di Monaco rompe il silenzio su matrimonio e figli. Il mistero sui gravi problemi di salute

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.