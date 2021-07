Charlene di Monaco rompe il silenzio su matrimonio e figli. Il mistero sui gravi problemi di salute

Giada Oricchio 18 luglio 2021 a

“Seri motivi di salute mi tengono lontana da Alberto e dai miei figli”. Charlène di Monaco rompe il silenzio davanti all’intensificarsi delle indiscrezioni su una presunta crisi matrimoniale con il principe Alberto e dà la sua versione dei fatti. La Wittstock si trova in Sud Africa, patria nativa, da marzo per partecipare a una campagna di tutela dei rinoceronti in via di estinzione, ma si è ammalata in circostanze misteriose o quantomeno mai rivelate ed è stata costretta a rimandare il ritorno a Monte Carlo a data da destinarsi. A giudicare dal suo profilo Instagram, Sua Altezza Serenissima sembra star bene, ma in un’intervista al magazine sudafricano News24, ha dichiarato di aver subito un’operazione chirurgica per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo propedeutico a degli impianti nella zona dei molari. Purtroppo, dopo l’intervento è subentrata un’infezione otorinolaringoiatrica che ha reso necessaria una seconda operazione.

Il problema è il coinvolgimento dell’apparato uditivo. Le orecchie non potrebbero sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi e dunque non può viaggiare e ricongiungersi al marito e ai gemelli di 7 anni, Gabriella e Jacques. La principessa si tiene in contatto con i bambini su Facetime e presto dovrebbero riabbracciarla, insieme al padre, come già accaduto a giugno: il viaggio sarebbe stato ritardato a causa della recrudescenza della pandemia da Covid-19. Charlène ha provato ad archiviare i gossip sul matrimonio affermando, in occasione della sua assenza per il decimo anniversario di nozze, che Alberto “è il principale pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso. È stata una sfida per me, mi mancano mio marito e i miei figli”.

Eppure Christa Mayrhofer-Dukor, cugina dell'amata Grace Kelly, madre del principe di Monaco, ha dichiarato in un’intervista, ripresa da Oggi e Dagospia che la coppia ha difficoltà: “Ho l’impressione che ci sia stata una grande discussione tra marito e moglie a inizio anno e che lei sia partita sull’onda della rabbia. Non si sente a suo agio a Monte Carlo ed è scappata. Vuole vedere come si sviluppa la situazione. Potrebbe semplicemente aspettare che Alberto si trovi un’altra oppure tornare, se questo non dovesse accadere”. Per sapere se Monte Carlo ha ancora la sua principessa è solo una questione di tempo.

