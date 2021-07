Denise Pipitone, caccia al super-testimone. "Ho sentito la bambina gridare", due nomi tenuti segreti

Giorgia Peretti 09 luglio 2021 a

Continuano le indagini sul caso di Denise Pipitone. La bambina scomparsa a Mazara Del Vallo, il 1° settembre 2004 in circostanze ancora oggi misteriose. Un giallo che sembra infittirsi sempre più, caratterizzato da segnalazioni, testimonianze smentite e contraddizioni giudiziarie.

Così mentre la procura di Marsala ascoltava in sommare informazioni Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi sorellastra di Denise. Alla redazione di “Chi l’ha visto?” arriva la lettera anonima di un testimone che avrebbe visto la piccola pochi minuti dopo la sua scomparsa. Una missiva attorno alla quale si è discusso molto, ma che per riservatezza l’avvocato Giacomo Frazzitta ha tenuto segreta per non intralciare le indagini.

Denise, il nuovo super testimone picchiato dopo le ultime rivelazioni

Dopo mesi, nel programma di Federica Sciarelli decide di svelarne il contenuto. “Il mese di settembre 17 anni fa io abitavo in quei contorni – scrive l’anonimo - orario più orario meno erano le 12.30-13, ho finito di lavorare, mi recavo a casa per andare a mangiare”. L’uomo continua così: “Mi trovo in via della Pace, a quei tempi c’era il mercato, è stato di mercoledì, c’era una fila indiana di auto, a un certo punto io venivo dalla zona ospedale, via Salemi, salendo da via Pace. Mi esce una auto ad alta velocità dalla via Mongiolisi, sorpassando le auto in corsia, io venivo dalla Via Pace, lui gira a destra, c’erano auto in fila, si mette correndo nella mia carreggiata. Mi tocca specchio, auto, io in quel momento faceva caldo, avevo il finestrino aperto, mi sono accostato perché mi ha toccato lo specchietto dell’auto. Guardo dallo specchietto e vedo e sento una bambina gridare: 'Aiuto mamma, aiuto'".

Denise Pipitone, "proprio qui dovevi portarla?" Spunta la frase choc in hotel

Stralci della missiva vengono letti dalla conduttrice ma ciò che fa riflettere sono i nomi presenti all’interno della lettera. Sarebbero tre, tra cui compare quello di Gaspare Ghaleb. Stando a quanto sostiene la missiva, ci sarebbe stata una donna che teneva la bambina per i piedi e le avrebbe messo una mano sulla bocca per non farla urlare perché “gridava forte aiuto!”.

Denise Pipitone, parla Gaspare Ghaleb. La rivelazione su Jessica: ma qualcosa non torna

Infine, il testimone si dice sicuro che a rapire Denise Pipitone siano state tre persone, tra cui l’ex ragazzo di Jessica Pulizzi. La trasmissione ha invece deciso di oscurare gli altri due nomi, in attesa che le indagini facciano il loro corso. Poi c'è un altro interrogativo, rilanciato oggi dai social della trasmissione Rai. Perché l'autore della lettera, a oggi anonima, "non si è ancora fatto avanti, nonostante gli appelli"?

