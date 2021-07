Denise Pipitone, spuntano due nuovi super testimoni. Uno picchiato sotto casa dopo le rivelazioni

Giada Oricchio 01 luglio 2021 a

Spuntano due nuovi testimoni nel caso Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Il Giornale di Sicilia riprende le rivelazioni della trasmissione “Ore 14” su Rai2 e conferma che, dopo 17 anni di silenzio, si sono fatti avanti due testimoni. Il primo ha rilasciato dichiarazioni in Procura e successivamente è stato picchiato da tre sconosciuti sotto casa. Non è detto che ci sia un nesso di causa-effetto, ma nemmeno si può escludere. Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, mamma di Denise, si è espresso con prudenza sull’episodio: “Ho ricevuto notizia di questa aggressione e ho detto subito di informare la Procura.

L’aggressione, comunque, potrebbe essere dovuta ad altri motivi”. Ma c’è anche un’altra testimonianza al vaglio degli inquirenti ed è quella di una persona che quel giorno di settembre alloggiava all’hotel Ruggiero dove lavorava Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi padre biologico della piccola, accusata del rapimento e assoltata nei tre gradi di giudizio. La persona avrebbe dichiarato: “Ero scesa a chiedere degli asciugamani. Quel primo settembre 2004 ho visto una bambina accanto a una persona, non dimenticherò mai i suoi occhi”. Il racconto sarebbe ricco di dettagli, forse troppi. Come fa a ricordare tanti particolari dopo 17 anni? E soprattutto perché non ha mai parlato considerato che non vive a Mazara, paese che si è arroccato su una spaventosa omertà?

