Denise Pipitone, "proprio qui dovevi portarla?" Spunta la frase choc in hotel, chi c'era dietro la tenda

Molte testimonianze raccolte sulla scomparsa di Denise Pipitone, l'1 settembre 2004, sono passate nuovamente al setaccio da parte degl investigatori della Procura di Marsala che ha riaperto il fascicolo a 17 anni dai fatti. L'inchiesta vedrebbe indagati Giuseppe della Chiave e Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico di Denise, e madre di Jessica, e negli ultimi tempi gli inquirenti starebbero concentrando le indagini sull'albergo dove all’epoca dei fatti lavorava Anna Corona, spiega Fanpage.

Tra le nuove testimonianze, rivela il sito, ci sarebbe anche quella di una turista romana che, nel giorno della scomparsa della piccola Denise, avrebbe alloggiato nal Ruggero II con la sua famiglia. Sostiene di essere scesa alla reception dell'hotel per chiedere un asciugamano e di aver notato qualcosa di anomalo. "In quel momento avrebbe visto poi dietro la tenda della reception una bambina che sarebbe, a suo dire, proprio Denise e avrebbe sentito pronunciare la frase: 'Proprio qui dovevi portarla?'. Ma mancano conferme e il su racconto è al momento al vaglio degli inquirenti", si legge su Fanpage.

"Si tratterebbe di una persona, una donna sempre secondo indiscrezioni, estranea alle indagini, che avrebbe soggiornato all’hotel Ruggero II con la famiglia alcuni giorni nel settembre del 2004, compreso il giorno della scomparsa di Denise - spiega la criminologa Anna Vagli - Da quello che emerge dalle indiscrezioni, però, mancherebbero riscontri certi di quel soggiorno. Non ne sarebbero infatti state conservate ricevute o fatture e non emergerebbero né riscontri dal registro delle presenze dell’albergo né dalle comunicazioni che da procedura devono farsi alla polizia". Mancherebbero possibili riscontri anche sulle carte di credito. Le rendicontazioni, infatti, vengono conservate solo per 10 anni.

