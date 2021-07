Basta virologi in tv, preso di mira Matteo Bassetti: valanga di firme per la petizione sulla radiazione

06 luglio 2021 a

Matteo Bassetti ha tirato troppo la corda sul Covid e sulle possibili restrizioni da attuare in futuro. È questa l’idea di Robby Giusti, che ha lanciato una petizione e l'ha diretta a Filippo Anelli, il nuovo Presidente dell’Ordine Nazionale dei Medici. “Chiediamo la ‘RADIAZIONE dall’ALBO' del Virologo Matteo Bassetti - Basta Tv” il titolo della petizione che in poco più di quattro ore ha portato a casa oltre 26mila firme, marciando come un treno.

In particolare a Bassetti viene contestata questa frase pronunciata negli scorsi giorni: “Hai deciso di non vaccinarti, di mettere a rischio la tua salute, ma anche quella degli altri? Bene, i vaccinati faranno una vita normale, i non vaccinati si chiuderanno in casa”. “Riteniamo che Matteo Bassetti, debba essere Richiamato dall'Albo dei Medici in quanto un medico non si può permettere con le sue dichiarazioni di fomentare l'incitamento all'Odio ed alimentare la discriminazione. La ‘Radiazione dall’Albo' - spiega il promotore della petizione già virale - è palesemente una provocazione, perché radiare un luminare del suo calibro sarebbe un peccato, ma invece una radiazione di tutti i Virologi dall'ambiente televisivo sarebbe giusto”.

L’affondo poi conclude: “I medici devono stare in ospedale non in Tv. Il Comportamento del Medico Virologo, viola la libertà dei cittadini, la libera scelta ed è ancora più grave dato la notorietà e la stima internazionale nei confronti del Dott. Bassetti”. Tempi duri per l’infettivologo di Genova, che già in passato aveva raccontato di essere finito sotto attenta vigilanza per le numerose minacce di morte che aveva ricevuto sulla propria pagina Facebook.

