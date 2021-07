Iva Zanicchi, come sta oggi: il dramma del Covid e lo sfogo sulle condizioni di salute

06 luglio 2021 a

Capelli che cadono, stanchezza perenne, difficoltà a leggere. Il long Covid colpisce anche la cantante e opinionista Iva Zanicchi che in un'intervista a "Sogno" si sfoga e rivela il dramma dei postumi da coronavirus. Un recente report inglese stima che il 37% dei pazienti presenti ancora sintomi a 4 mesi dalla fine dell’infezione. Uno dei più comuni è la fatigue, una mancanza di forze innaturale che, in alcuni pazienti potrebbe essere destinata a cronicizzarsi

Iva Zanicchi, che per colpa della pandemia ha perso anche l'amatissimo fratello, racconta il suo dramma senza fine "Perdita di capelli e abbassamento della vista, cosa che mi dispiace moltissimo perché io leggevo tanto, e ora non posso più farlo. Ma il medico mi ha assicurato che si tratta di aspettare, torneranno i capelli e tornerò pure a vedere meglio", ha assicurato. Per certo il calvario è lunghissimo.

La Zanicchi, dopo essersi ripresa dal Covid, era tornata in tv come opinionista di Ilary Blasi all'Isola dei Famosi insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. E proprio raccontando l'esperienza vissuta nello studio del reality ha precisato: "L’Isola è crudele. La gente non crede che i concorrenti patiscono davvero la fame, invece sì. Fame e solitudine. Ci sono i cameraman e i tecnici che montano i giochi, ma hanno il divieto assoluto di parlare", ha svelato la Zanicchi rispondendo ai criticoni che avevano messo in dubbio la veridicità del programma Mediaset.

