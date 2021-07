Kate Middleton, paura per la duchessa vaccinata: finisce in isolamento. Cos'è successo a Wimbledon

Giada Oricchio 06 luglio 2021 a

Il Covid-19 colpisce Kate Middleton. La moglie del principe William d’Inghilterra è in quarantena nonostante sia vaccinata con due dosi. La scorsa settimana, la duchessa di Cambridge è venuta a contatto con un positivo durante la sua presenza nel Royal box a Wimbledon e in base alla legge inglese, sebbene sia completamente vaccinata, deve stare in auto isolamento per due settimane. Lontana da tutti, figli compresi, e dagli impegni ufficiali.

Lo staff della comunicazione di Kensington Palace ha fatto sapere alla Bbc che “Sua altezza reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo le indicazioni fondamentali del governo e sta osservando l’auto-isolamento in casa”. Il primo evento a saltare è stato l’omaggio al Servizio Sanitario Nazionale Inglese e al suo sforzo eroico durante la pandemia nella Cattedrale di St. Paul. Era presente solo Sua Altezza reale William che ha dovuto mettere a tacere un’indiscrezione poco lusinghiera. Si era diffusa la voce che il futuro Re fosse intervenuto con l’emittente privata Itv per far modificare una parte del documentario Harry and William: What Went Wrong?.

Nel reportage, Omid Scobie, scrittore di Finding Freedom e amico dei Sussex, accusava William di aver fatto trapelare quanto fosse preoccupato per la salute mentale del fratellino dopo l’intervista, rilasciata in Africa nel 2019, in cui Harry rivelò che i loro rapporti erano problematici e in cui Meghan Markle denunciò per la prima volta che a Palazzo nessuno le chiedeva come stava (“grazie per avermelo chiesto, nessuno lo fa mai” disse la duchessa di Sussex all’intervistatore, nda). Tuttavia, la stessa Itv ha smentito che William abbia mai formulato una simile richiesta.

