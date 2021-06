Meghan Markle, la vendetta più atroce: la Regina Elisabetta "non vedrà più Lilibet e Archie"

18 giugno 2021 a

La rappresaglia più dura. Meghan Markle sarebbe pronta a una mossa clamorosa contro la famiglia reale britannica e la Regina Elisabetta II nell'ormai cronica contrapposizione tra il principe Harry, la moglie, e la casa regnante dopo la Megxit. Una bomba reale che sembra essere la dichiarazione di guerra definitiva tra la coppia e il resto della famiglia.

La vendetta dei Duchi del Sussex è sulla bocca dei royal watcher britannici, e arriva sulla scia delle indiscrezioni sempre più pressanti sul fatto che l'ex star della serie tv Suits non sarà alla presentazione della statua in onore di Lady Diana, la compianta madre di Harry che invece presenzierà all'evento.

"Meghan Markle non toccherà mai più il suolo britannico" è la profezia di Phil Dampier raccolta dall'Express che riporta le dichiarazioni del suo corrispondente da Buckingham Palace. Insomma, non c'entra solo la recente gravidanza di Meghan che ha recentemente dato alla luce Lilibet Diana, l'auto-esilio sarà permanente.

La reporter di ITV News Lizzie Robinson ha confermato su Twitter che Meghan non volerà nel Regno Unito per la cerimonia legata a Diana Spencer. "Non so perché non vuole andare e portare con sé la bambina. E non so se permetterà a Harry di portare Archie senza di lei".

Tornando a Dampier, l'ipotesi del royal watcher è drastica: "La mia opinione è che Meghan non tornerà più nel Regno Unito" ha detto rilanciando sui timori i figli di Harry e Meghan potrebbero "non incontrare più il resto della loro famiglia in Uk", scrive The Express. Una scelta drammatica anche per la Regina Elisabetta, già provata dal lutto della morte del marito, il principe consorte Filippo, e che potrebbe non vedere più i nipoti nati dall'unione tra Harry e l'attrice americana. Nonostante l'ultima nata porti il nome Lilibet, nomignolo con cui la stessa Elisabetta veniva chiamata affettuosamente in famiglia da giovane.

