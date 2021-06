Harry e Meghan, il patrimonio e la scelta radicale: spunta la manager delle star

Giada Oricchio 15 giugno 2021 a

I soldi non bastano mai. Ne sanno qualcosa il principe Harry, 36 anni, e Meghan Markle, 39, che stanno cercando di ingaggiare la manager delle star Ollie Ayling, 30 anni, come consulente a tempo pieno. Ollie è l'artefice del patrimonio, stimato in 10 milioni di dollari, di Nicole Scherzinger, la cantante delle "Pussicat Dolls" ed ex fidanzata di Lewis Hamilton.

Una fonte ha dichiarato a The Sun che i Duchi di Sussex vogliono una "fortuna più grande di quella di Nicole" spiegando: "Harry e Meghan stanno rapidamente espandendo il loro impero commerciale e vogliono che i migliori spin doctor del settore li aiutino. Chi meglio di Ollie?". La coppia ha lasciato la Royal Family perché voleva essere libera e indipendente (di fare soldi) e così ha firmato accordi milionari con Netflix e Spotify, mentre Harry poteva già contare sui 23 milioni di sterline ricevuti in eredità della madre Lady Diana e dalla Regina Madre dopo la sua morte nel 2002 e Meghan sui circa 6 milioni di dollari provenienti dalla sua partecipazione al telefilm "Suits". E si prevede che Harry e Meghan diventeranno una delle coppie celebri più ricche al mondo entro 10 anni (si parla di £ 700 milioni).

D'altra parte, la Duchessa di Sussex si è dimostrata un'abile donna d'affari: quando era utile criticare i Windsor per l'intervista bomba venduta in tutto il mondo l'ha fatto, quando ha capito che continuare a denigrare la Corona non era più funzionale al marketing, ha fatto trapelare la notizia che lavorava alla pace con la Regina e ha imposto a Harry di fermarsi con gli attacchi pubblici. I prossimi passi? Dopo aver investito a scopo di lucro in un'azienda di caffè e latte biologico (se fosse stata ancora royal senior non avrebbe potuto, nda), adesso pensa di darsi al bere. Gli addetti ai lavori sono convinti che Meghan, grande appassionata di vino (il suo blog si chiamava The Tig come il rosso preferito), presto aprirà la propria azienda vinicola, una cantina attigua alla villa da 14 milioni di dollari a Montecito.

