Meghan Markle, la decisione drastica che mette Harry in ansia. Mazzata sulla carriera di scrittrice per bambini

Meghan Markle sì, no, forse. La Duchessa di Sussex non volerà, anzi volerà, invece no, non volerà a Londra per l’inaugurazione della statua di Lady Diana il 1° luglio. Perché c’è stato questo valzer di notizie? Perché quando c’è di mezzo l’ex attrice di “Suits” è vero tutto e il contrario di tutto? Cosa è successo?

Partiamo dall’antefatto. Il 1° luglio, giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni, sarà inaugurata una statua in memoria di Lady Diana. La scultura è stata collocata nei Sunken Gardens di Kensington Palace, i giardini prediletti della fu Principessa del Galles. Da mesi ci si chiede se Harry e Meghan saranno presenti dato l’alto valore simbolico dell’evento, ma se la presenza del secondogenito di Carlo e Diana era quasi scontata, quella della Markle era ai limiti dell’impossibile, poi la nascita di Lilibet Diana, il 4 giugno scorso, ha azzerato le probabilità.

Eppure mercoledì 16 giugno, il sito americano Radar Online ha scritto che Meghan Markle, 39 anni, sarebbe volata insieme al Principe Harry nel Regno Unito per assistere alla cerimonia. La fonte aveva detto che la Duchessa voleva essere al fianco del marito perché Harry avrebbe rivisto la Royal Family dopo le dichiarazioni in cui ha accusato il padre di avergli inflitto “sofferenze e dolore genetico” e perché sempre il Principe ha rivelato che, durante i funerali del principe Filippo il 17 aprile scorso, ha provato ansia e terrore a stare a Londra. Nemmeno il tempo di battere la notizia che un amico dei Duchi di Sussex ha smentito il sito web americano dichiarando al Daily Mirror: “Meghan non viaggerà. Ha appena avuto un bambino e Harry viaggerà da solo”.

Concetto ribadito da un tweet delle produttrice di ITV Royal Lizzie Robinson: “Meghan non volerà nel Regno Unito con Harry per l'inaugurazione di una statua della sua defunta madre, la principessa Diana, il 1° luglio”. Un pasticciaccio risolto in poche ore, ma che ha fornito una certezza: Harry tornerà a Londra per omaggiare la madre e per accettare l’invito a pranzo della Regina al castello di Windsor. “È un tipico gesto magnanimo di Sua Maestà. Sarà l’occasione per un faccia a faccia e per parlare di tante cose” ha detto un cortigiano a Richard Eden. Elisabetta e il nipote non si incontrano a quattr’occhi dal teso vertice di Sandringham, nel gennaio 2020, che sancì la "Megxit".

Da allora un pranzo informale e uno scambio di convenevoli pubblici ai funerali di Filippo. Intanto nella sua villa di Montecito, la Duchessa di Sussex sta rivedendo i piani del suo impero economico: il libro per bambini “The Bench” è un flop visto che non figura nella top50 dei libri più venduti. Così sta pensando di ingaggiare la top manager dei vip e di aprire un’azienda vinicola.

