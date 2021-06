Altro siluro di Kate Middleton a Harry e la moglie: "Megan chi? Neanche ho visto Lilibet..."

Giada Oricchio 12 giugno 2021 a

"Lilibet? Mai vista. Meghan chi?". È più o meno questo il senso della risposta che Kate Middleton, moglie del Principe William d'Inghilterra, ha dato a una giornalista nel corso di una visita ufficiale alla Connor Downs Accademy in Cornovaglia, insieme alla First lady Jill Biden. Come si vede nel video postato su Instagram da @itvnewsroyals, la reporter della NBC news ha domandato alla Duchessa di Cambridge se avesse un augurio da fare alla neonata nipotina Lilibet Diana. La futura regina ha mostrato il suo sorriso migliore e dato prova di grande aplomb: "Le auguro tutto il meglio, non vedo l'ora di conoscerla perché no, non l'abbiamo ancora vista. Quindi speriamo che accadrà presto".

La giornalista l'ha incalzata: "Avete parlato con Meghan su FaceTime?" e la Middleton, nascondendo il disappunto e l'imbarazzo dietro un risolino nervoso, ha dovuto ammettere: "No, non lo abbiamo fatto, no". Poi ha distolto lo sguardo e messo fine al contatto oculare in modo da evitare altre domande. Lilibet Diana è nata il 4 giugno scorso e, a quanto pare, Harry e Meghan non hanno ancora concesso alla Royal Family di vederla, neppure via Zoom. L'ennesimo sfregio. Intanto, la Duchessa ha incantato al vertice G7 dove erano presenti anche la Regina Elisabetta II e i Duchi di Cornovaglia, Carlo e Camilla. Kate indossava un abito a sigaretta fucsia di Alexander McQueen del valore di 1.200 sterline, abbinato a una borsa a mano di LK Bennett e décolleté cipria di Rupert Sanderson oltre a un paio di cerchi medi in oro di Asos.

