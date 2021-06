Non solo Bassetti, gli hater minacciano anche Burioni. Che li umilia così...

15 giugno 2021 a

Gli hater, gli odiatori del web, in questi giorni moltiplicano i loro attacchi ai virologi. A finire nel mirino non è solo l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che è stato costretto a denunciare le minacce arrivate dai no vax, non solo a lui, ma anche ai suoi figli. Anche il virologo Roberto Burioni riceve numerosi messaggi intimidatori. "Me ne arrivano decine al giorno, ma chi me lo fa fare?" scrive su Twitter, dove pubblica anche l'ultima minaccia che gli è stata recapitata.

Ecco il messaggio intimidatorio che lo stesso Burioni rende pubblico: "Lei è un narcisista pericoloso socialmente, l'unica utilità che potrebbe avere nel mondo sarebbe di pulire i cessi. Se non pagherà in questa vita, inizi a temere ora per il suo destino ultraterreno. Sappia che la tv non è tutto e a chi la guarda lei fa schifo, la sua anima è nera".

Burioni riesce a rispondere con ironia e umilia così il suo hater: "Io accetto di tutto, ma anche i sassi sanno che la mia animaè biancazzura. Sempre Forza Lazio".

